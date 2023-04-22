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Как вырастет тариф на электроэнергию для населения: глава НКРЭКУ озвучил два предложения

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Украина, Суббота 22 апреля 2023 11:53
Как вырастет тариф на электроэнергию для населения: глава НКРЭКУ озвучил два предложения Фото: электроэнергия для населения может подорожать почти в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В украинском правительстве рассматривается вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для потребителей. Вопрос пока открыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире государственного телемарафона .

"Рассматривается несколько вариантов установления новых тарифов на электроэнергию. Среди вариантов есть: 2,40 грн и 2,80 грн за 1 кВт/ч", - сказал он.

По его словам, возможное повышение тарифов для населения связано с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

"После вражеских обстрелов энергетических объектов для восстановления питания потребителей использовались временные схемы подачи электроэнергии. Поэтому для обеспечения прохождения нового отопительного сезона такие схемы невозможны", - сказал Ущапковский.

В то же время чиновник заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения сейчас открыт.

Напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

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