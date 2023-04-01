Правительство в Меморандуме с МВФ заявило о необходимости поднять тарифы на газ и э/э

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - говорится в документе.

По окончании войны для этого, в частности, потребуется восстановление и усиление конкуренции на оптовом и розничном рынках газа, отмечается в Меморандуме.

"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и снижение квазифискальных обязательств потребует постепенного увеличения газа и тарифы на электроэнергию для возмещения затрат при выделении адекватных и целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", - заявили власти Украины.

Ка отмечается в Меморандуме, непосредственным приоритетом должно быть сдерживание неблагоприятного воздействия войны на сектор. Это подразумевает обеспечение того, что достаточные ресурсы могут быть направлены на ключевые крупные предприятия с государственным участием.

"В краткосрочной перспективе меню вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования или прозрачную и исключительную прямую поддержку бюджета",- говорится в документе.