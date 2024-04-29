Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Стороны, в частности, говорили о фонде на 100 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 млрд евро сроком на пять лет", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что стран НАТО есть возможности для того, чтобы реализовать такую инициативу генсека.

Но, как отметил президент, Украине важно знать детали создания фонда. Зеленский подчеркнул, что такая инициатива не должна учитывать двустороннюю помощь, которая предусмотрена соглашениями о гарантиях безопасности.