ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины

Киев, Понедельник 29 апреля 2024 16:08
UA EN RU
Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Стороны, в частности, говорили о фонде на 100 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 млрд евро сроком на пять лет", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что стран НАТО есть возможности для того, чтобы реализовать такую инициативу генсека.

Но, как отметил президент, Украине важно знать детали создания фонда. Зеленский подчеркнул, что такая инициатива не должна учитывать двустороннюю помощь, которая предусмотрена соглашениями о гарантиях безопасности.

Фонд на 100 млрд евро для Украины

Стоит заметить, что информация о планах создать фонд НАТО для помощи Украине объемом 100 млрд евро на пять лет появилась в СМИ в начале апреля. Идею предложил генсек Йенс Столтенберг.

Согласно его планам, такую инициативу хотят утвердить на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Мероприятие пройдет 9-11 июля.

Как писало Bloomberg со ссылкой на источники, помощь в рамках фонда может быть незначительной, поскольку планируется учитывать двусторонние пожертвования Украине от стран НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев НАТО Йенс Столтенберг Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины
Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится