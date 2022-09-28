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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов, - Reuters

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Вашингтон, Среда 28 сентября 2022 02:21
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готовят новый пакет вооружений на сумму 1,1 млрд долларов, о котором будет объявлено в ближайшее время, заявили официальные лица в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на российские "референдумы" в Украине.

Официальные лица заявили на условиях анонимности, что о пакете будет объявлено в ближайшие дни, отмечает агентство.

Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы противодействия дронам и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник, проинформированный о плане.

Напомним, Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка.

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