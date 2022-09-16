ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 22:33
США оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки Фото: США оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні сучасного озброєння, військової техніки та обладнання на суму близько 15,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.

У переліку вказана наступна зброя, яку Україні було передано та запланована відправка:

  • 16 РСЗВ типу HIMARS та ракети до них;
  • вісім комплексів ППО типу NASAMS;
  • 20 гелікоптерів Мі-17;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм та понад 800 тисяч снарядів до них;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • сотні броньованих авто HMMWV;
  • 18 патрульних катерів;
  • 40 протимінних засобів MaxxPro;
  • понад 1400 зенітних комплексів Stinger;
  • 8,5 тисяч протитанкових систем Javelin;
  • понад 700 бойових тактичних дронів Switchblade;
  • більш як 60 млн стрілецьких набоїв;
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів.

Також була надана велика кількість приладів нічного бачення, засобів захисту від зброї масового ураження, обладнання для радіоелектронних перешкод, медичних засобів, послуги комерційних супутникових знімків та інше.

Нагадаємо, що США передадуть Україні дві системи NASAMS протягом двох місяців.

Також, США закуплять понад 1800 систем Javelin, а частину з них передадуть Україні.

Також, Пентагон поповнить свої арсенали на 1,2 млрд доларів після передачі зброї Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки