Поставка Украине танков Abrams и Leopard задерживается из-за проблем с логистикой, - Politico

Украина срочно просит современные танки, чтобы продолжить быстрые успехи на северо-востоке и освободить дополнительные территории. Но США и Германия не решаются поставить M-1 Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением и логистикой на поле боя.

Как отмечается в публикации, танки заняли первое место в списке просьб Киева после успехов на восточном фронте и шокирующего краха России в этом месяце. Эта просьба приобрела новую актуальность на этой неделе после того, как Владимир Путин объявил, что он мобилизует дополнительные 300 тысяч военнослужащих для боевых действий в Украине, что является серьезной эскалацией.

По словам экспертов и украинских советников, более современные танки M-1 Abrams американского производства и танки Leopard немецкого производства добавят мощную мощь, которая поможет киевским силам занять и удержать больше территории по сравнению со старыми советскими танками, которые они используют в настоящее время. Но высшие должностные лица национальной безопасности обеих стран не решались предоставить танки, отчасти из-за проблем с обучением и логистикой, по словам официальных лиц США, украинских советников и помощников в Конгрессе.

Например, танки М-1 представляют собой совершенно другую систему, чем танки советской эпохи, эксплуатируемые в настоящее время в Украине, и требуют значительного технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

"Получить Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания - довольно сложное препятствие", - сказал один американский чиновник, который, как и другие опрошенные, говорил на условиях анонимности. По его словам, нельзя давать то, что может сломается и у них кончится бензин, и они не смогут их заправить".

По словам чиновника, для непосредственного боя лучше подходят Leopard, поскольку они аналогичны танкам, которые уже эксплуатируются в Украине, и требуют меньше топлива, чем Leopard. Но Германия неоднократно отклоняла запрос Украины на танки, а министр обороны Кристин Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать таких действий "в одностороннем порядке".

Эти дебаты по поводу танков - последняя стычка из-за вооружений между Западом и Украиной. На каждом этапе США месяцами колебались, прежде чем предоставить определенное оружие - сначала зенитные ракеты "Стингер", а затем и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, - опасаясь, что они станут "красной линией", которая может спровоцировать Россию на новую эскалацию. Затем они передавали оружие по мере развития войны и изменения потребностей на поле боя.

В этом случае танки западного образца обеспечат серьезную модернизацию бронетанковых сил Киева с точки зрения дальности, скорости и управления огнем, что позволит украинским силам поражать российские цели на расстоянии до полутора миль и двигаться до того, как противник сможет выстрелить в ответ, сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Но необходимая подготовка и материально-техническое обеспечение - дивизия М-1 может потреблять до 600 тысяч галлонов топлива в день - могут помешать передвижению Украины, предупредил он.

"Это не арендованные автомобили, с этим связано многое, - сказал Ходжес. По сути, вы добавляете сотни дополнительных вещей, которые нужно возить с собой. Вы посмотрите на танковую роту армии США сегодня, за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива".

Страны НАТО поставляли Украине советские танки и боевые машины. Польша этой весной передала около 250 танков Т-72. В июле Варшава подписала соглашение на сумму 1,1 млрд долларов на закупку 250 самых современных танков Abrams для их замены

В долгосрочной перспективе США признают, что может наступить день, когда Украине нужно будет перейти на танки, совместимые с танками союзников по НАТО, сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны. Но пока лучше всего подходят танки советских времен.