ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (відео)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 серпня 2022 15:15
Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (відео) Фото: Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України отримали партію нових турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного угруповання військ "Каховка".

"Наших воїнів підтримують іноземні партнери. Весь світ бажає, щоб Україна здобула перемогу над найлютішим ворогом. Збройним силам України передали нові турецькі бронетранспортери BMC "Kirpi", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє нардеп, заступник Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею таких машин.

Відзначається, що незабаром очікується ще одна поставка на 150 одиниць.

Що відомо про бронетранспортери Kirpi?

Поставки цих машин в армію Туреччини почалися в 2014 році. БТРи здатні витримати удари бронебійних снарядів і осколки артилерійських снарядів. Також машини оснащені амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду і автоматичною системою пожежогасіння.

Kirpi мають п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї і чотири куленепробивних вікна на кожній стороні відсіку. Також є екрановане місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну і повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Турция Військова допомога
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України