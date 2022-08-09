Україна отримала партію турецьких бронетранспортерів Kirpi (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного угруповання військ "Каховка".

"Наших воїнів підтримують іноземні партнери. Весь світ бажає, щоб Україна здобула перемогу над найлютішим ворогом. Збройним силам України передали нові турецькі бронетранспортери BMC "Kirpi", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє нардеп, заступник Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею таких машин.

Відзначається, що незабаром очікується ще одна поставка на 150 одиниць.

Що відомо про бронетранспортери Kirpi?

Поставки цих машин в армію Туреччини почалися в 2014 році. БТРи здатні витримати удари бронебійних снарядів і осколки артилерійських снарядів. Також машини оснащені амортизаторами сидінь, системою GPS, камерою заднього виду і автоматичною системою пожежогасіння.

Kirpi мають п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї і чотири куленепробивних вікна на кожній стороні відсіку. Також є екрановане місце для кулеметника на даху, яким можна керувати вручну і повертати на 360 градусів. Автомобіль може бути озброєний 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом.