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Если США передадут Украине танки, то за ними последуют и страны Европы, - Зеленский

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 20:24
Если США передадут Украине танки, то за ними последуют и страны Европы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если США решатся передать Вооруженным силам Украины танки, их примеру последуют и европейские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News.

Он отметил, что Украине для успешного контрнаступления необходимы HIMARS и другие РСЗО, а также артиллерия и танки.

"Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", - сказал он. он.

При этом президент попросил не доверять российским лживым нарративам о том, что Украина будет целиться по России из предоставленных танков.

"Наша задача - защитить собственную территорию. Нам не нужна чужина, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно продемонстрировать способность использовать их.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки. Такая позиция Берлина объясняется тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

Кроме того, канцер Олаф Шольц отметил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку опасается эскалации конфликта между Россией и НАТО .

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