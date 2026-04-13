Танкеры бегут из Персидского залива, но блокада Трампа может провалиться, - Reuters

На фоне объявления командованием США операции по блокированию всех судов , следующих из или в Иран, танкеры с нефтью уже меняют маршруты. Трампа ждет испытание: он может блокадой оставить Иран "без карт", или проиграть.

Согласно данным морских систем LSEG и Kpler сейчас фиксируется хаотичное движение кораблей. Капитаны судов пытаются опередить начало военной операции, которая запланирована на 17 часов по киевскому времени.

Судно Mombasa B (Либерия) сейчас выполняет балластировку внутри Персидского залива. Гигантский танкер Agios Fanourios I под флагом Мальты развернулся возле Оманского залива и стал на якорь.

Пан или пропал: чем рискует Трамп

Эксперты называют такой шаг президента США Дональда Трампа очень рискованным, ведь блокада требует постоянного присутствия большого количества военных кораблей. Если план сработает, Иран потеряет свой главный инструмент влияния - нефтяной шантаж.

Однако специалисты сомневаются в долговременном успехе. Миссия требует колоссальных ресурсов и самостоятельно США будет трудно держать блокаду месяцами.

"Трамп хочет быстрого решения проблемы. Реальность такова, что эту миссию трудно выполнить самостоятельно, и она, вероятно, неустойчива в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считает Дана Строул, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Танкеры часто перевозят нефть для крупных игроков, таких как Китай или Индия. Блокада будет означать конфликт не только с Ираном. Пекин вряд ли будет наблюдать за этим спокойно, говорят аналитики.

Тегеран также имеет чем ответить. Иранские силы могут атаковать американскую инфраструктуру в регионе. Под угрозой окажутся базы США в странах Персидского залива.

"Я искренне верю, что если мы начнем это делать, то Иран как-то отреагирует", - предупредил адмирал в отставке Гэри Рафхед.

Блокада может обвалить цены на нефть в случае быстрого успеха. Но затяжная война на море приведет к обратному эффекту. Рынок готовится к худшему сценарию и утренние торги открылись повышением цены нефти в 102 доллара за баррель.