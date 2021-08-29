Таліби готуються створити новий уряд після відходу американців з Афганістану

Таліби готуються створити новий кабінет після відходу американців з Афганістану. Про це повідомив представник Талібану Забіхулла Муджахід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Муджахід повідомив виданню, що склад нового кабінету буде уточнено через один або два тижні після відходу американців з Афганістану. При цьому він не назвав точні терміни формування кабінету.

За його словами, вже призначені офіційні особи для управління ключовими установами, такими як міністерства охорони здоров'я та освіти та центральний банк. Банки відновлять роботу з тижневим лімітом на зняття коштів у розмірі 200 доларів США або 20 000 афгани.

Також Муджахід заявив, що економічні проблеми, які відчуває Афганістан, будуть ослаблені після приходу до влади нового уряду.

"Падіння курсу афгані по відношенню до іноземної валюти є тимчасовим, і це через ситуацію, що раптово змінилася, вона повернеться в нормальне русло, як тільки державна система почне функціонувати", - сказав він.