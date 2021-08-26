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Таліби помістили під домашній арешт екс-президента Афганістану, - CNN

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 15:20
Таліби помістили під домашній арешт екс-президента Афганістану, - CNN Фото: колишній президент Афганістану Хамід Карзай (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Після захоплення влади в Афганістані таліби помістили під домашній арешт екс-президента Хаміда Карзая. Також фактично під домашнім арештом перебуває колишній прем'єр Абдулла Абдулла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що таліби спочатку позбавили Карзая і Абдуллу охорони, конфіскували зброю і автомобілі. За словами джерела, Карзай і Абдулла фактично перебувають під домашнім арештом в Кабулі без охоронців, їх майбутнє залежить від милості талібів.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну на тлі захоплення талібами Кабула. Пізніше виявилося, що він разом з родиною втік до ОАЕ.

Державний департамент США заявив, що більше не вважає його значущою фігурою.

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Талібан Афганистан
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