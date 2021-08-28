Таліби заявили, що захопили частину аеропорту в Кабулі
Фото: таліби захопили частину аеропорту в Кабулі (Getty Images)
Бойовики терористичного угрупування "Талібан" повідомили про захоплення частини аеропорту в Кабулі. Контроль над "двома-трьома" входами в аеропорт перейшов від американських військових талібам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Представник "Талібану" Білал Карімі також заявив, що військовослужбовці США покинули "три важливі зони" кабульського аеропорту. Тепер вони перебувають під контролем талібів.
Лише "дуже мала частина" аеропорту контролюється Сполученими Штатами, зазначають таліби.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про ймовірність нової атаки на аеропорт Кабула в найближчі 24-36 годин.
Як відомо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула.