"Талібан" дозволить жінкам виходити на вулицю, але заборонить музику
Бойовики радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані мають намір заборонити в країні прослуховування музики. Натомість жінкам дозволять виходити на вулиці без супроводу чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника руху Забіхула Муджахіда в інтерв'ю The New York Times.
"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (слухати музику - ред.), замість того, щоб тиснути на них", - сказав Муджахід.
Він розповів, що таліби планують "відновити країну, зруйновану десятиліттями війни".
"Ми хочемо побудувати майбутнє і забути про те, що відбувалося в минулому", - зазначив Муджахід.
За його словами, багато змін також в країні торкнуться жінок. Вони зможуть в довгостроковій перспективі повернутися до своїх повсякденних справ.
Зокрема, вільно виходити з дому без супроводу чоловіків, навчатися в школах працювати і т. д.
Муджахід підкреслив, що побоювання стосовно того, що таліби примусять жінок залишатися вдома і повністю закривати обличчя на публіці, безпідставні.
Втім, це стосуватиметься лише поїздок тривалістю три дні і більше.
Однак поки що представник руху рекомендував жінкам Афганістану залишатися вдома до тих пір, поки всіх членів угруповання навчать, як правильно звертатися і поводитися з ними.
Нагадаємо, раніше бойовики радикального руху "Талібан" заборонили вивозити з країни долари та коштовності.