Талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана

Талибы готовятся создать новый кабинет после ухода американцев из Афганистана. Об этом сообщил представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Муджахид сообщил изданию, что состав нового кабинета будет уточнен через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана. При этом он не назвал точные сроки формирования кабинета.

По его словам, уже назначены официальные лица для управления ключевыми учреждениями, такими как министерства здравоохранения и образования и центральный банк. Банки возобновят работу с недельным лимитом на снятие средств в размере 200 долларов США или 20 000 афгани.

Также Муджахид заявил, что экономические проблемы, которые испытывает Афганистан, будут ослаблены после прихода к власти нового правительства.

"Падение курса афгани по отношению к иностранной валюте является временным, и это из-за внезапно изменившейся ситуации, она вернется в нормальное русло, как только государственная система начнет функционировать", - сказал он.