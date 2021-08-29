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Талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана

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Афганистан, Воскресенье 29 августа 2021 01:38
Талибы готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана Фото: Талибы готовятся создать новое правительство (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибы готовятся создать новый кабинет после ухода американцев из Афганистана. Об этом сообщил представитель Талибана Забихулла Муджахид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Муджахид сообщил изданию, что состав нового кабинета будет уточнен через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана. При этом он не назвал точные сроки формирования кабинета.

По его словам, уже назначены официальные лица для управления ключевыми учреждениями, такими как министерства здравоохранения и образования и центральный банк. Банки возобновят работу с недельным лимитом на снятие средств в размере 200 долларов США или 20 000 афгани.

Также Муджахид заявил, что экономические проблемы, которые испытывает Афганистан, будут ослаблены после прихода к власти нового правительства.

"Падение курса афгани по отношению к иностранной валюте является временным, и это из-за внезапно изменившейся ситуации, она вернется в нормальное русло, как только государственная система начнет функционировать", - сказал он.

На вопрос, войдут ли женщины в новый кабинет, Муджахид сказал, что это будет решать руководство и он не может предвидеть, каким будет их решение.

Напомним, что талибы уже контролируют большую часть аэропорта в Кабуле. Военные США контролируют только малую часть.

Ранее сообщалось, что талибы поместили под домашний арест бывшего президента и премьера Афганистана. Теперь их жизнь и будущее зависит от милости талибов.

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