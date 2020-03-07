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"Талібан" не має наміру виконувати мирну угоду з США, - NBC

Новини » Політика     07.03.2020 - 11:55
"Талібан" не має наміру виконувати мирну угоду з США, - NBC
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Таліби будуть виконувати свою частину угоди лише до тих пір, поки військові США перебуватимуть в Афганістані

Розвідка Сполучених Штатів отримала дані про те, що радикальний рух "Талібан" не має наміру виконувати свою частину підписаного з США угоди, в рамках якої американські військові будуть виведені з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

За даними розвідки, таліби будуть виконувати свою частину угоди лише до тих пір, поки військові США будуть перебувати в країні, після чого почнуть наступ на позиції уряду Афганістану.

Нагадаємо, 29 лютого Сполучені Штати та радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і початку в країні мирного процесу. Вашингтон оголосив про повне виведення американських військових з Афганістану, який повинен відбутися через 14 місяців.

Після чого бойовики радикального руху "Талібан" вчинили напад на урядові сили Афганістану через годину після розмови президента США Дональда Трампа з лідером талібів. В результаті нападу загинули 20 військових і правоохоронців.

4 березня у відповідь на дії талібів, США вперше після підписання мирної угоди з радикальним рухом завдали удару по позиціях талібів в Афганістані. Удар був здійснений з метою оборони, щоб зупинити напад.

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Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан
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