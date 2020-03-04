США вперше після підписання мирної угоди атакували "Талібан"

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Атака була здійснена для припинення нападу з боку талібів

Сполучені Штати Америки вперше після підписання мирної угоди з радикальним рухом "Талібан" завдали удар по позиціях талібів у Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника американських сил в Афганістані (USFOR-A) Сонні Леггетта в Twitter.

За словами полковника Леггетта, американські військові здійснили авіаудар по талібам у районі Нахрі Сарадж в провінції Гільменд, які атакували контрольно-пропускні пункти Збройних сил Афганістану.

"Удар було здійснено з метою оборони, щоб зупинити напад. Це був перший удар з нашого боку по "Талібану" за 11 днів", - написав представник USFOR-A.

Крім того, Леггетт закликав талібів припинити напади на позиції афганських та американських військ та виконувати взяті на себе обов'язки в рамках мирної угоди, підписаної в Катарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики радикального руху "Талібан" здійснили напад на урядові сили Афганістану через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів. В результаті нападу загинули 20 військових та правоохоронців.

Як писало РБК-Україна, 29 лютого США та радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану та початок в країні мирного процесу. Вашингтон оголосив про повне виведення американських військових з Афганістану, яке має відбутися через 14 місяців.