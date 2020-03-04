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Бойовики Талібану атакували військових Афганістану після дзвінка Трампа

Новини » В світі     04.03.2020 - 09:38
Бойовики Талібану атакували військових Афганістану після дзвінка Трампа
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

У результаті атаки загинуло щонайменше 20 військових і поліцейських

Бойовики радикального угрупування "Талібан" атакували урядові сили Афганістану через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в результаті атаки загинуло щонайменше 20 військових і поліцейських.

Вчора ввечері американський президент провів 35-хвилинну телефонну розмову з лідером радикального руху "Талібан" Абдул Гані Барадаром. Це їх перший контакт після підписаної між США і талібами угоди про виведення американських військ з Афганістану через майже 19 років.

Нагадаємо, 29 лютого США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск в країні мирного процесу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Штати оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану, який має відбутися через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Трамп вперше поговорив по телефону з лідером талібів В ООН привітали підписання мирної угоди між США та талібами
Новини України ТалібанАфганистанДональд Трамп
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