Бойовики Талібану атакували військових Афганістану після дзвінка Трампа

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

У результаті атаки загинуло щонайменше 20 військових і поліцейських

Бойовики радикального угрупування "Талібан" атакували урядові сили Афганістану через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що в результаті атаки загинуло щонайменше 20 військових і поліцейських.

Вчора ввечері американський президент провів 35-хвилинну телефонну розмову з лідером радикального руху "Талібан" Абдул Гані Барадаром. Це їх перший контакт після підписаної між США і талібами угоди про виведення американських військ з Афганістану через майже 19 років.

Нагадаємо, 29 лютого США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск в країні мирного процесу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Штати оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану, який має відбутися через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.