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"Талибан" не намерен выполнять мирное соглашение с США, - NBC

Новости » Политика     07.03.2020 - 11:55
"Талибан" не намерен выполнять мирное соглашение с США, - NBC
Фото: боевики "Талибана" (YouTube screenshot)

Талибы будут выполнять свою часть сделки лишь до тех пор, пока военные США будут находиться в Афганистане

Разведка Соединенных Штатов получила данные о том, что радикальное движение "Талибан" не намерено соблюдать свою часть подписанного с США соглашения, в рамках которого американские военные будут выведены из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

По данным разведки, талибы будут выполнять свою часть сделки лишь до тех пор, пока военные США будут находиться в стране, после чего начнут наступление на позиции правительства Афганистана.

Напомним, 29 февраля Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и начале в стране мирного процесса. Вашингтон объявил о полном выводе американских военных из Афганистана, который должен состояться через 14 месяцев.

После чего боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на правительственные силы Афганистана через час после разговора президента США Дональда Трампа с лидером талибов. В результате нападения погибли 20 военных и правоохранителей.

4 марта в ответ на действия талибов, США впервые после подписания мирного соглашения с радикальным движением нанесли удар по позициям талибов в Афганистане. Удар был осуществлен с целью обороны, чтобы остановить нападение.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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