Тактика из Украины: западная разведка узнала, как Россия помогает Ирану обходить ПВО

Россия помогает Ирану с тактиками применения дронов, испытанными во время войны в Украине, для нанесения ударов по целям США и стран Персидского залива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам западного разведчика, "Шахеды" неожиданно успешно прошли через системы противовоздушной обороны стран Персидского залива.
Издание отмечает, что до сих пор сообщалось, что российская разведка оказывает Ирану общую помощь в наведении на цели, но конкретные тактические советы являются новым уровнем поддержки.
"То, что раньше было общей поддержкой, сейчас вызывает все большее беспокойство, включая стратегии наведения беспилотников, которые Россия применяла в Украине", - отметил разведчик.
CNN напоминает, что хотя собеседник не раскрыл детали тактической помощи страны-агрессора, в Украине "Шахеды" использовались волнами, когда несколько дронов летели вместе и регулярно меняли курс для избежания ПВО.
Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.
В частности, 9 марта Минобороны Турции сообщило, что системы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, которая вошла в воздушное пространство страны.
Ее обломки упали на безлюдной территории вблизи Газиантепа, жертв и разрушений нет. Это уже второй подобный инцидент: аналогичный перехват ракет произошел 4 марта.
Кроме того, был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что вызвало серьезное беспокойство в Европе и заставило союзников готовиться к возможному обострению ситуации.
Отметим, недавно в интервью The New York Times украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты военных баз США в Иордании.