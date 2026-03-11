Тактика из Украины: западная разведка узнала, как Россия помогает Ирану обходить ПВО

По словам западного разведчика, "Шахеды" неожиданно успешно прошли через системы противовоздушной обороны стран Персидского залива.

Издание отмечает, что до сих пор сообщалось, что российская разведка оказывает Ирану общую помощь в наведении на цели, но конкретные тактические советы являются новым уровнем поддержки.

"То, что раньше было общей поддержкой, сейчас вызывает все большее беспокойство, включая стратегии наведения беспилотников, которые Россия применяла в Украине", - отметил разведчик.

CNN напоминает, что хотя собеседник не раскрыл детали тактической помощи страны-агрессора, в Украине "Шахеды" использовались волнами, когда несколько дронов летели вместе и регулярно меняли курс для избежания ПВО.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля США вместе с Израилем проводят военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". В ответ иранский режим наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.

В частности, 9 марта Минобороны Турции сообщило, что системы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, которая вошла в воздушное пространство страны.

Ее обломки упали на безлюдной территории вблизи Газиантепа, жертв и разрушений нет. Это уже второй подобный инцидент: аналогичный перехват ракет произошел 4 марта.