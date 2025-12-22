Таксисты Uklon и Uber должны платить налоги с доходов, - руководитель Налоговой

По ее словам, налогообложение доходов с цифровых платформ предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Соответствующий законопроект, известный как "закон об OLX", уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады. Документ разработало Министерство финансов и поддержала ГНС.

Карнаух подчеркнула, что закон должен упорядочить налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, которые регулярно получают доход, но не платят налоги. В частности, это касается водителей сервисов такси.

Ключевым критерием для налогообложения, по ее словам, является системность получения дохода.

"Имею в виду таксистов с того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, который выполняет ту же функцию, не платит 18%?" - отметила Карнаух.

Глава ГНС подчеркнула, что даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но получает доход от такой деятельности и превышает необлагаемый минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.

Комментируя идею установления лимита в 2000 евро в год для доходов с цифровых платформ, Карнаух выразила сомнение в целесообразности такого подхода. Она привела пример разовой продажи дорогого имущества, которая формально может превышать лимит, но не является предпринимательской деятельностью.

По ее словам, лица, которые системно получают доход, могут выбирать различные режимы налогообложения - общую или упрощенную систему, а также специальные режимы вроде "Дія.City" или DefenseCity