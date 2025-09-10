Налог на OLX: украинцы будут платить 5% с продажи товаров и сдачи квартир в аренду

Кабинет министров Украины зарегистрировал два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет. Ответственность за уплату возложат на цифровые платформы (OLX, "Розетка" и т.д.), а банки будут контролировать доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты №14025 и 14026 на сайте Верховной Рады.

Текстов документов пока нет, но представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил об основных положениях.

Изменения в Налоговый кодекс и банковское законодательство

Первый законопроект (№14025) предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и закон о банках. Документ устанавливает правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ.

Предполагается, что операторы платформ будут обязаны определять продавцов, которые подпадают под отчетность, проверять их данные и подавать в Государственную налоговую службу отчеты о доходах таких пользователей.

В перечне видов деятельности, подлежащих отчетности, указано аренду жилой и коммерческой недвижимости, мест для парковки, аренду транспортных средств, продажу товаров и предоставление личных услуг.

Для физических лиц, получающих доход через цифровые платформы, законопроект вводит специальный налоговый режим. Если пользователь соответствует установленным требованиям, он сможет платить налог по ставке 5%, а обязанности налогового агента будут возложены на операторов платформ.

В то же время документ определяет упрощенный порядок для мелких продавцов. Если в течение года физическое лицо осуществит не более трех продаж на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен), оно сможет пользоваться собственным банковским счетом без открытия отдельного счета для предпринимательской деятельности.

Кроме того, изменения коснутся банковской сферы. Финучреждения по запросу налоговой должны будут предоставлять данные о движении средств на счетах тех лиц, которые пользуются льготным режимом налогообложения через цифровые платформы. Это должно предотвратить злоупотребления и сокрытие доходов.

Изменения в Гражданский кодекс

Второй законопроект (№14026) вносит изменения в Гражданский кодекс. Он закрепляет, что физические лица, которые получают доход через цифровые платформы в соответствии с новыми налоговыми правилами, не должны регистрироваться предпринимателями.

Это касается деятельности, которая определена как отчетная: аренда недвижимости, продажа товаров, предоставление личных услуг или аренда транспортных средств. Законопроект связан с первым документом и должен обеспечить согласованное применение норм.

Евроинтеграционный аспект

Оба законопроекта направлены на выполнение международных обязательств Украины как кандидата на членство в ЕС и участника ОЭСР. Они предусматривают имплементацию положений директивы Совета ЕС 2021/514 и Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Реализация этих изменений позволит Украине присоединиться к международной системе автоматического обмена налоговой информацией и обеспечит большую прозрачность в сфере налогообложения.