Продавцов в интернете обяжут платить 5% налог: в Меморандуме с МВФ назвали сроки

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ подтвердили планы урегулировать деятельность цифровых платформ. Законопроект правительства предусматривает 5%-ный налог с продавцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ .

Как отмечается в документе, поправки в законодательство вводят требования к отчетности для операторов цифровых платформ и международный обмен данными в соответствии с Директивой Совета ЕС DAC7 и модельными правилами ОЭСР.

Эти изменения позволят Государственной налоговой службе получать данные от цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации ФЛП или без использования упрощенной системы налогообложения.

По данным Минфина Украины, это станет эффективным инструментом для контроля своевременности, точности и полноты деклараций таких доходов. Также это позволит существенно расширить налоговую базу за счет включения физических лиц, чьи доходы пока не облагаются налогом.

Мероприятие будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР. Он также станет первым шагом к реформе упрощенной системы налогообложения путем внедрения новых цифровых инструментов контроля со стороны налоговой службы.

Законопроект подан в Раду

Соответствующие поправки в законодательство были поданы в парламент 30 апреля 2025 года. Это структурный маяк программы с МВФ и он был выполнен в срок.

"Мы рассчитываем на быстрое принятие закона до конца 2025 года. Для стимулирования соблюдения правил в законопроекте предусмотрен налог в размере 5% от оборота доходов, полученных через цифровые платформы", - говорится в документе.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны сделать определенные шаги.