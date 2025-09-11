ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет

Украина, Четверг 11 сентября 2025 09:44
UA EN RU
Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет Фото: налоговики получат все адреса квартир в аренду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законопроект правительства о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, содержит нормы о передаче данных о продавцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст проекта №14025.

Согласно документу, цифровые платформы (как OLX, "Розетка" и т.д. и другие) будут выполнять функции дополнительных агентов. Налог с физических лиц составит 5%.

Оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов такую информацию по каждому подотчетному продавцу, который является физическим лицом:

  • 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • 2) адрес места жительства;
  • 3) идентификационный налоговый номер,
  • 4) индивидуальный налоговый номер плательщика НДС такого продавца, при наличии;
  • 5) дату рождения.

По каждому подотчетному продавцу, который осуществлял деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества цифры платформы будут передавать в Налоговую:

  • адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости и, при наличии, регистрационный номер объекта недвижимости;
  • общую сумму вознаграждения, уплаченную (зачисленную) в течение каждого квартала отчетного периода, и количество операций по предоставлению в аренду каждой единицы объявления объекта недвижимости;
  • сумму сборов, комиссий или налогов, которые были удержаны или взысканы подотчетным оператором платформы, в течение каждого квартала отчетного периода;
  • количество дней, в течение которых каждая из единиц объявления объектов недвижимости была предоставлена в аренду в течение отчетного периода (при наличии информации), и тип каждого из объектов недвижимости.

Напомним, власти Украины в Меморандуме с МВФ заявили о планах принять закон о 5%-ном налоге с продавцов через интернет (так называемый налог на OLX) до конца 2025 года.

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте два законопроекта о налогах с граждан, которые продают через интернет. Ответственность за уплату возложат на цифровые платформы (OLX, "Розетка" и т.д.), а банки будут контролировать доходы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России