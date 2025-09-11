Налоговая получит все данные украинцев, продающих товары или сдающих квартиры через интернет

Законопроект правительства о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, содержит нормы о передаче данных о продавцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст проекта №14025 .

Согласно документу, цифровые платформы (как OLX, "Розетка" и т.д. и другие) будут выполнять функции дополнительных агентов. Налог с физических лиц составит 5%.

Оператор платформы обязан устанавливать и включать в отчет о доходах подотчетных продавцов такую информацию по каждому подотчетному продавцу, который является физическим лицом:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) адрес места жительства;

3) идентификационный налоговый номер,

4) индивидуальный налоговый номер плательщика НДС такого продавца, при наличии;

5) дату рождения.

По каждому подотчетному продавцу, который осуществлял деятельность по предоставлению в аренду недвижимого имущества цифры платформы будут передавать в Налоговую: