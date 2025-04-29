Налог для продавцов OLX, Rozetka и Prom: в Раде раскрыли детали законопроекта

В Украине может появиться новый налог на продажу товаров через онлайн-платформы, такие как OLX, Rozetka, Prom и другие. Сегодня, 29 апреля, правительство одобрило законопроект, который предусматривает налогообложение в размере 10% доходов продавцов и поставщиков услуг через цифровые сервисы.

Детали нового законопроекта и что о нем говорят в Раде - в материале РБК-Украина .

Главное:

Кого касается законопроект о налогообложении онлайн-продаж?

Какой размер налога для онлайн-платформ?

Кто будет взимать налог с продавцов на ОЛХ, Rozetka?

Будет ли налог для продавцов б/у вещей?

Когда закон может заработать?

Суть законопроекта

29 апреля 2025 Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий налогообложение доходов физических лиц, полученных от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-платформы.

Детали будущего закона под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы" обнародовало Министерство финансов и несколько парламентариев.

Согласно имеющейся информации, предполагается:

Введение налога 5% на доходы физических лиц (НДФЛ) плюс 5% военного сбора. Итого - 10% с дохода, полученного через цифровые платформы;

Операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами. Они будут автоматически взимать налоги с продавцов при выплате дохода;

при выплате дохода; Налог будет распространяться на продажу товаров, предоставление услуг, аренду недвижимости и транспортных средств, личные услуги ;

; Продавцом будет считаться лицо, совершившее хотя бы одну операцию за отчетный период , за которую получил доход;

, за которую получил доход; Если в течение года продавец осуществил более трех продаж или получил доход более 2000 евро, он должен открыть отдельный банковский счет для выплат от цифровых платформ;

для выплат от цифровых платформ; Платформы будут обязаны передавать в Государственную налоговую службу информацию о продавцах и их доходах.

С каких платформ нужно будет платить налог

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, которую обнародовал заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, налоговыми агентами будут определены операторы цифровых платформ.

Они будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-площадки.

Отмечается, что это требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как в Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

Относительно видов деятельности на онлайн-платформах, которая будет облагаться налогом, это:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств;

предоставление личных услуг.

В Украине такую ​​деятельность осуществляют маркетплейсы Rozetka, Prom, ОЛХ, платформы недвижимости, например ЛУН, сервисы онлайн-такси Bolt, Uklon и т.д.

Что нужно знать продавцам на онлайн-платформах

В законопроекте Минфин предлагает обязать цифровые платформы передавать в налоговую данные обо всех продавцах, даже если они совершили только одну операцию за год. На это обратила внимание члена Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

Она выразила мнение, что это может оказать существенное влияние на налогообложение доходов физических лиц. Также нардепка подчеркивает пункт про обязанность платформ автоматически удерживать налоги со всех доходов продавцов.

Как пишет Южанина, доходы физических лиц от продажи товаров или предоставления услуг через цифровые платформы будут облагаться НДФЛ по ставкам 5% или 18% и военным сбором.

В то же время некоторые продавцы получат льготу. По словам Нины Южаниной, право на налогообложение доходов по ставке НДФЛ 5% (плюс 5% военного сбора) будет иметь налогоплательщик-резидент, отвечающий следующим требованиям:

имеет по меньшей мере один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности и предоставивший банку согласие на раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну;

производит расчеты с использованием такого счета;

не является самозанятым лицом;

не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы (около 6,7 млн ​​грн по состоянию на 1 января 2025);

не производит продажу подакцизных товаров.

Специальный счет не нужно будет открывать для разовых продаж. То есть если в течение календарного года осуществлено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро.

В таком случае продавец может использовать существующие текущие счета в банке.

Продавцы б/у товаров тоже будут платить налог?

В начале апреля председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что законопроект Минфина о налогообложении доходов, полученных с цифровых платформ будет учитывать интересы граждан, пользующихся цифровыми платформами для продажи своих вещей.

"Могу заверить, что в любом случае Комитет не пропустит законопроект без необлагаемого налогом минимума для людей, продающих собственные подержанные вещи. Налогообложение должно быть справедливым", - написал Гетманцев в Telegram.

Однако после принятия проекта закона Кабмином сегодня нардепка Нина Южанина заявила, что правительство не предусмотрело необлагаемого налогом минимума.

Южанина привела пример относительно того, какой налог придется уплатить продавцу б/у товаров на ОЛХ в случае вступления закона в силу:

"Итак, из первых 3-х продаж подержанных вещей на OLX удержат 10%, а уже с четвертой, если физическое лицо не откроет специальный счет и не согласится на раскрытие банковской тайны, - 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора)".

Какая цель закона и когда он может заработать

В Министерстве финансов рассказали, что законопроект о налогообложении онлайн-продаж и услуг был разработан с целью:

введения международного автоматического обмена информацией о доходах с цифровых платформ;

гармонизации налогового законодательства по европейским стандартам;

выполнения одного из требований Меморандума с МВФ, направленного на укрепление финансовой устойчивости;

повышения прозрачности доходов.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук объяснил, что проект закона о новых налогах направлен на выполнение международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС.

Как ранее спрогнозировал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, введение нового закона позволит пополнять госбюджет на 10 млн грн ежегодно.

Относительно передачи данных о продавцах в налоговую Гетманцев отметил, что продавцы товаров и услуг зачастую не декларируют доходы и не платят с них налоги, хотя должны это делать, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поэтому для борьбы с теневой экономикой, согласно новому закону, операторы платформ будут обязаны ежегодно до 31 января подавать в ГНС отчет о доходах подотчетных продавцов.

Стоит отметить, что проект закона о налогообложении доходов от продаж и предоставления услуг через онлайн-платформы прошел лишь одобрение правительством.

Далее его подадут на рассмотрение Верховной рады, и в это время в него могут вносить правки. Затем законопроект должен пройти голосование в парламенте, после чего будет передан на подпись президенту и вступит в силу.

При подготовке материала использовались: публикация на портале Министерства финансов Украины, сообщения в Telegram-каналах Даниила Гетьманцева, Нины Южаниной, Ярослава Железняка, Тараса Мельничука, интервью Даниила Гетьманцева на mind.