С таким лжецом, как Путин, работают только самые жесткие контрмеры, - Сикорский
Польша готовится к более жесткому ответу на атаки российских дронов, которые на прошлой неделе нарушили воздушное пространство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
"Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом", - сказал он.
В пятницу НАТО объявило, что развернет больше самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак дронов. А уже в субботу польские и союзные самолеты были снова развернуты из-за возобновления угрозы ударов дронов в западной Украине.
Аэропорт в восточном польском городе Люблин снова был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-сообщения с призывом к осторожности. Однако на этот раз о вторжении не сообщалось.
Сикорский заявил, что реакция Польши была бы "гораздо более жесткой", если бы прошлонедельное нападение повлекло жертвы или гибели на ее территории, но отказался подробно рассказать, как такая реакция могла бы выглядеть в будущем сценарии.
"С таким агрессором и лжецом, как Путин, работают только самые жесткие контрмеры", - подчеркнул он.
Атака дронов на Польшу
Заметим, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польскому ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.
Однако, как отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте реакция Альянса на инцидент в Польше была "очень успешной".
Он подчеркнул, что этот случай показал готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
В то же время, по последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.
Напомним, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.
Однако Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км, однако так и не сбили.