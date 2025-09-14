З таким брехуном, як Путін, працюють тільки найжорсткіші контрзаходи, - Сікорський
Польща готується до жорсткішої відповіді на атаки російських дронів, які минулого тижня порушили повітряний простір країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
"Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", - сказав він.
У п'ятницю НАТО оголосило, що розгорне більше літаків на східному фланзі альянсу для захисту від майбутніх атак дронів. А вже в суботу польські та союзні літаки були знову розгорнуті через поновлення загрози ударів дронів у західній Україні.
Аеропорт у східному польському місті Люблін знову було закрито, а мешканці прикордонних районів отримали SMS-повідомлення з закликом до обережності. Однак цього разу про вторгнення не повідомлялося.
Сікорський заявив, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби минулотижневий напад спричинив жертви або загибелі на її території, але відмовився детально розповісти, як така реакція могла б виглядати в майбутньому сценарії.
"З таким агресором і брехуном, як Путін, працюють тільки найжорсткіші контрзаходи", - наголосив він.
Атака дронів на Польщу
Зауважимо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.
Проте, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте реакція Альянсу на інцидент у Польщі була "дуже успішною".
Він підкреслив, що цей випадок показав готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.
Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Однак Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі.
Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км, однак так і не збили.