З таким брехуном, як Путін, працюють тільки найжорсткіші контрзаходи, - Сікорський

Польща готується до жорсткішої відповіді на атаки російських дронів, які минулого тижня порушили повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну, ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні, за українськими визначеннями, це вважалося б 100% успіхом", - сказав він.

У п'ятницю НАТО оголосило, що розгорне більше літаків на східному фланзі альянсу для захисту від майбутніх атак дронів. А вже в суботу польські та союзні літаки були знову розгорнуті через поновлення загрози ударів дронів у західній Україні.

Аеропорт у східному польському місті Люблін знову було закрито, а мешканці прикордонних районів отримали SMS-повідомлення з закликом до обережності. Однак цього разу про вторгнення не повідомлялося.

Сікорський заявив, що реакція Польщі була б "набагато жорсткішою", якби минулотижневий напад спричинив жертви або загибелі на її території, але відмовився детально розповісти, як така реакція могла б виглядати в майбутньому сценарії.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, працюють тільки найжорсткіші контрзаходи", - наголосив він.