"Такая жизнь": Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, что его риторика и действия не направлены против Украины, поскольку он защищает интересы своей страны. А насчет того, что премьер и украинский лидер имеют разные точки зрения на разные вопросы - "такая жизнь".
Как передает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих взглядах. На некоторые темы у нас разные точки зрения, но такова жизнь, в жизни такое бывает", - пояснил Фицо.
Словацкий премьер добавил, что несмотря на все это у него и украинского лидера существует взаимоуважение друг к другу.
"Я уважаю и слышу президента (Зеленского, - ред.), президент уважает и слышит меня. Возможно иногда так не выглядит на основе того, что выходит в СМИ, но как премьер Словакии я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", - пояснил он.
При этом Фицо заявил, что Словакия не желает участвовать в "политических играх" и призвал уважать право Братиславы на суверенитет в вопросах внешней политики.
"Можно иметь разные взгляды, но все равно поддерживать сотрудничество. И хочу попросить уважать словацкие взгляды", - сказал премьер.
Встреча Зеленского и Фицо
Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50. Ожидалось, что они обсудят вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".
По итогам встречи президент Зеленский сообщил, что Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Также он предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.