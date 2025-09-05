ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Такая жизнь": Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику

Украина, Пятница 05 сентября 2025 19:18
UA EN RU
"Такая жизнь": Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, что его риторика и действия не направлены против Украины, поскольку он защищает интересы своей страны. А насчет того, что премьер и украинский лидер имеют разные точки зрения на разные вопросы - "такая жизнь".

Как передает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих взглядах. На некоторые темы у нас разные точки зрения, но такова жизнь, в жизни такое бывает", - пояснил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что несмотря на все это у него и украинского лидера существует взаимоуважение друг к другу.

"Я уважаю и слышу президента (Зеленского, - ред.), президент уважает и слышит меня. Возможно иногда так не выглядит на основе того, что выходит в СМИ, но как премьер Словакии я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", - пояснил он.

При этом Фицо заявил, что Словакия не желает участвовать в "политических играх" и призвал уважать право Братиславы на суверенитет в вопросах внешней политики.

"Можно иметь разные взгляды, но все равно поддерживать сотрудничество. И хочу попросить уважать словацкие взгляды", - сказал премьер.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50. Ожидалось, что они обсудят вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

По итогам встречи президент Зеленский сообщил, что Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Также он предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России