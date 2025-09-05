ua en ru
"Таке життя": Фіцо пояснив Зеленському свою антиукраїнську політику

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 19:18
"Таке життя": Фіцо пояснив Зеленському свою антиукраїнську політику Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, що його риторика та дії не спрямовані проти України, оскільки він захищає інтереси своєї країни. А щодо того, що прем'єр та український лідер мають різні точки зору на різні питання - "таке життя".

Як передає РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми могли пояснити один одному деякі моменти та наполягати на своїх поглядах. На деякі теми у нас різні точки зору, але таке життя, в житті таке буває", - пояснив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що попри все це у нього та українського лідера існує взаємоповага один до одного.

"Я поважаю і чую президента (Зеленського, - ред.), президент поважає і чує мене. Можливо іноді так не виглядає на основі того, що виходить в ЗМІ, але як прем'єр Словаччини я хочу, щоб у нас були хороші відносини", - пояснив він.

При цьому Фіцо заявив, що Словаччина не бажає брати участі у "політичних іграх" та закликав поважати право Братислави на суверенітет у питаннях зовнішньої політики.

"Можна мати різні погляди, але все одно підтримувати співпрацю. І хочу попросити поважати словацькі погляди", - сказав прем'єр.

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, про початок зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо в Ужгороді словацькі ЗМІ написали близько 15:50. Очікувалося, що вони обговорять питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".

За підсумками зустрічі президент Зеленський повідомив, що Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. Також він запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

