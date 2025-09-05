"Таке життя": Фіцо пояснив Зеленському свою антиукраїнську політику

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, що його риторика та дії не спрямовані проти України, оскільки він захищає інтереси своєї країни. А щодо того, що прем'єр та український лідер мають різні точки зору на різні питання - "таке життя".

Як передає РБК-Україна , про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми могли пояснити один одному деякі моменти та наполягати на своїх поглядах. На деякі теми у нас різні точки зору, але таке життя, в житті таке буває", - пояснив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що попри все це у нього та українського лідера існує взаємоповага один до одного.

"Я поважаю і чую президента (Зеленського, - ред.), президент поважає і чує мене. Можливо іноді так не виглядає на основі того, що виходить в ЗМІ, але як прем'єр Словаччини я хочу, щоб у нас були хороші відносини", - пояснив він.

При цьому Фіцо заявив, що Словаччина не бажає брати участі у "політичних іграх" та закликав поважати право Братислави на суверенітет у питаннях зовнішньої політики.

"Можна мати різні погляди, але все одно підтримувати співпрацю. І хочу попросити поважати словацькі погляди", - сказав прем'єр.