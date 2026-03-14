Под ударом Киев, Сумы и Запорожская область: все о ночной атаке РФ по Украине

Россияне в ночь на 14 марта снова осуществляют комбинированный удар по Украине. Несколько серий мощных взрывов прозвучало в Киеве, а также под атакой были по меньшей мере Сумы и Запорожская область.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

Россияне запустили группы дронов и баллистику

Враг вывел в Черное море носители "Калибров" и осуществил пуски

РФ подняла в небо самолеты Ту-95МС/Ту-160 и запустила ракеты

Оккупанты могли поднять в небо МиГ-31К

Взрывы раздавались в Киеве, Сумах и Запорожской области

Чем атакуют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная с позднего вечера, 13 марта, оккупанты запустили по Украине группу дронов. Первая фиксировались на Николаевщине.

Все остальные были уже после часа ночи 14 марта. В частности, в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, а ближе к четырем утра большое количество было уже в Киевской.

Начиная с 03:05 россияне осуществили несколько серий пусков баллистики. Ракеты летели с разных направлений и все - на столицу. Почти через час на столицу снова полетели ракеты. Кстати, в этом промежутке были пуски ракет с юга, и по предположениям мониторинговых каналов - это могли быть "Цирконы".

Примерно в момент первых пусков баллистики по Киеву, мониторинговые каналы предупредили, что россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". Уже в 03:42 Воздушные силы ВСУ официально сообщили о пусках. Уже в 04:13 первые "Калибры" залетели в Украину через Херсонскую и Николаевскую области.

Кроме того, оккупанты в ночь с 13 на 14 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Почти сразу после пусков "Калибров", Воздушные силы подтвердили информацию о пусках крылатых ракет с бомбардировщиков. Утром, в 04:25, первые ракеты начали залетать в Украину через Сумскую область.

Предварительно, большинство целей летят на Киев. В то же время после фиксации ракет с самолетов Ту, мониторинговые каналы написали о вероятном взлете МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Сразу после этого воздушная тревога распространилась по всей стране.

Какие города оказались под ударом РФ

Киев

Предварительно, под прицелом РФ в основном Киев. Враг бил по столице баллистикой после трех часов ночи и около четырех утра. Местные власти подтверждали и информировали о работе ПВО.

Кроме того, предварительно, в основном все дроны летят именно в направлении Киева и Киевской области.

Есть ли какие-то последствия, пока неизвестно.

Сумы

В Сумах несколько раз были слышны взрывы ориентировочно в 01:15. Это было в момент, когда военные фиксировали над областью группу вражеских дронов. Информации о последствиях не было.

Запорожская область

По данным главы ОВА Михаила Федорова, россияне ночью атаковали Запорожской район. Какой именно населенный пункт, он не уточнил, но в городе был поврежден дом. Кроме того, пострадали люди.

"Россияне атаковали Запорожский район - поврежден частный дом. Произошел пожар, который чрезвычайниками уже ликвидирован. Ранения получили женщина 35-ти лет, мужчина 40 лет, и двое детей - девушка и парень 16 и 11 лет соответственно", - сообщил он.

О других возможных последствиях информации не было.