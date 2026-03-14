Массированный удар РФ: где в Украине нет света и как изменили графики отключений
В результате ночной атаки России повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины. В связи с этим энергетики изменили графики отключений света, а в ряде областей ввели аварийные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании отметили, что ночью и утром враг совершил массированную ракетно-пушечную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и области.
Пострадали от российских обстрелов также энергообъекты в нескольких других регионах.
Как следствие - на утро обесточены потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
"Везде, где это позволяют безопасные условия, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в "Укрэнерго".
Также в результате массированной атаки сегодня вынужденно изменены время и объем применения мер ограничения потребления.
В части регионов Украины с 08:00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Отмечается, что эти ограничения будут действовать до конца текущих суток. С графиками вероятных отключений можно ознакомиться на официальных страницах облэнерго.
Учитывая погодные условия, энергетики просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время - с 11:00 до 16:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций.
"Во всех регионах Украины есть потребность в экономном энергопотреблении в вечерний период максимального энергопотребления. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в период с 17:00 до 22:00", - отметили в "Укрэнерго".
Стоит отметили, что вчера "Укрэнерго" сообщало, что в субботу, 14 марта, графики почасовых отключений будут действовать во всех областях Украины, но только пять часов. Также будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Однако из-за российского комбинированного удара этой ночью украинцы будут без света больше часов.