ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен: прогноз правительства

Украина, Понедельник 18 августа 2025 15:10
UA EN RU
Средняя зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен: прогноз правительства Фото: Зарплата украинцев превысит 25 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Номинальные зарплаты украинцев в 2025 году будут расти быстрее, чем ожидалось. Но скачок инфляции приведет к тому, что реальный рост будет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономики.

В процессе разработки Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы министерство уточнило показатели на 2025 год, как базу расчета.

В частности, прогноз среднегодового роста цен был ухудшен с 9,7% до 12,2%.

Прогноз по среднему уровню номинальной зарплаты штатных работников (брутто, до вычета налогов) изменился с 24 389 гривен до 25 886 гривен.

Ранее ожидалось, что реальная зарплата вырастет на 8,1%. Уточнение предусматривает рост лишь на 7,4% из-за более высокой инфляции.

    Прогноз правительства на 2026-2028 годы

    Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

    Ранее правительство одобрило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.

    Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

    По первому сценарию зарплата составит:

    • 2026 год - 30 240 гривен, номинальный рост на 16,8%,
    • 2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,
    • 2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%.

    По второму сценарию зарплата составит:

    • 2026 год - 30 032 гривен, номинальный рост на 16,0%,
    • 2027 год - 34 808 гривен, рост на 15,9%,
    • 2028 год - 39 436 гривен, рост на 13,3%.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Зарплата в Украине
    Новости
    Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
    Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
    Аналитика
    Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
    Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия