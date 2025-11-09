В Таганроге горит энергообъект: россияне массово жалуются на отсутствие света

В российском Таганроге утром воскресенья, 9 ноября, произошел масштабный пожар. После чего россияне начали сообщать о перебоях со связью, электроэнергией и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, в соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как столб дыма поднимается над городом. Очевидцы рассказывают, что в некоторых районах Таганрога пропал свет и нет мобильной связи. Люди жалуются, что об отключении их не предупреждали.

Местные паблики предполагают, что возгорание могло произойти на трансформаторе подстанции "Т-25" (110/35/6 киловольт).

По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в городе ввели аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего без электроэнергии остались несколько районов.