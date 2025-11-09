ua en ru
У Таганрозі горить енергооб’єкт: росіяни масово скаржаться на відсутність світла

Росія, Неділя 09 листопада 2025 11:23
UA EN RU
У Таганрозі горить енергооб’єкт: росіяни масово скаржаться на відсутність світла Ілюстративне фото: у Таганрозі росіяни скаржаться на відсутність світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У російському Таганрозі вранці неділі, 9 листопада, сталась масштабна пожежа. Після чого росіяни почали повідомляти про перебої зі зв’язком, електроенергією та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, у соцмережах поширюються кадри, на яких видно, як стовп диму здіймається над містом. Очевидці розповідають, що у деяких районах Таганрога зникло світло й немає мобільного зв’язку. Люди скаржаться, що про відключення їх не попереджали.

Місцеві пабліки припускають, що займання могло статися на трансформаторі підстанції "Т-25" (110/35/6 кіловольт).

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у місті ввели аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів.

Раніше ми писали про те, що мешканці російського Воронежа були налякані спалахами у небі в ніч на 9 листопада. Зокрема, близько 3:40 у Воронезькій області була оголошена ракетна небезпека.

Місцевим мешканцям радили сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами, а в разі перебування на вулиці - зайти у найближчу будівлю або укриття.

