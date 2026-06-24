ШИ на борту и дальность 2000 км: Украина тестирует новый БпЛА
В Украине разрабатывается новый дальнобойный беспилотник Bravo. Созданием технологии занимается deftech-компания Triada Robotics.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Defender .
Украинское предприятие работает как технологическое бюро: Triada Robotics не только строит собственные ударные дроны, но и продает готовые программные и аппаратные модули другим производителям оружия.
Характеристики реактивного БпЛА и линейки дипзабастовок
Главным продуктом бюро является тяжелый дальнобойный дрон Bravo . Благодаря интеграции турбореактивной силовой установки беспилотник способен развивать крейсерскую скорость до 650-700 км/ч , что существенно усложняет его перехват средствами противовоздушной обороны.
Конструкция аппарата разработана по технологиям понижения радиолокационной заметности.
Основные параметры дрона Bravo:
Максимальная дальность полета : 2000 км.
Вес боевой части : от 100 до 200 кг.
Платформы запуска : наземные транспортные средства или военно-морские суда.
Навигация : использование ШИ-модели самообучения для прокладки оптимальных маршрутов с учетом опыта предыдущих бортов.
Параллельно компания ведет работу над второй моделью - дальнобойным БпЛА Kilo . Дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания и имеет дальность более 500 км.
Дипстрайк Kilo (фото: Triada Robotics)
Ключевая особенность беспилотника - способность функционировать в условиях полного отсутствия сигналов спутниковой навигации (GNSS) благодаря интегрированной системе автоматического захвата и сопровождения целей.
До конца года команда намерена изготовить первую предсерийную партию из 100 единиц обоих типов.
Экосистема модульных решений и глобальные планы
При создании линейки дистрайков инженеры Triada Robotics разработали ряд универсальных компонентов, которые теперь предлагаются рынку как самостоятельные продукты:
Topaz : компактный программно-аппаратный модуль для интеграции в любые наземные, воздушные или морские платформы. Обеспечивает управление, мониторинг реального времени и интеллектуальную маршрутизацию.
Argon : центр управления миссиями, позволяющий координировать действия роев беспилотников в трех режимах - ручном, автоматическом и автономном роевом.
Onyx : универсальный сенсорный блок для считывания информации с датчиков топлива, температуры, давления, навигации и оптических камер.
Стратегической целью компании является привлечение иностранных инвестиций в масштабирование производственных мощностей непосредственно в Украине.
Стартап также стремится к созданию совместных предприятий с лидерами мирового оборонного сектора уровня Lockheed Martin или Northrop Grumman. Цель – подтверждение боевой эффективности систем на практике.
Triada Robotics также ожидает согласования грантовой поддержки от государственного кластера Brave1.