РФ возобновляет свои НПЗ: Зеленский готовит глобальные решения

Все, что помогает России возобновлять нефтепереработку, должно быть остановлено.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает РБК-Украина .

Зеленский требует остановить возобновление нефтепереработки РФ

Глава государства подчеркнул, что все процессы, помогающие России возобновлять работу нефтеперерабатывающих заводов, должны быть полностью остановлены.

"Мы будем об этом говорить и с украинскими послами - глобальное совещание в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в ближайшее время пройдет глобальное совещание с украинскими послами. На нем обсудят конкретные шаги давления на страну-агрессора.

Среди приоритетов президент выделил два направления:

снабжение оружия для Украины;

усиление санкций против РФ.

Зеленский подчеркнул, что ожидает реальные результаты по каждому из этих направлений, а не только декларативных заявлений.