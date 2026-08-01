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РФ возобновляет свои НПЗ: Зеленский готовит глобальные решения

22:20 01.08.2026 Сб
2 мин
Что нужно для остановки возобновления российской нефтепереработки?
aimg Елена Чупровская
РФ возобновляет свои НПЗ: Зеленский готовит глобальные решения Фото: Президент Украины объяснил, почему нефтепереработку РФ нужно остановить полностью (Getty Images)
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Все, что помогает России возобновлять нефтепереработку, должно быть остановлено.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает РБК-Украина.

Зеленский требует остановить возобновление нефтепереработки РФ

Глава государства подчеркнул, что все процессы, помогающие России возобновлять работу нефтеперерабатывающих заводов, должны быть полностью остановлены.

"Мы будем об этом говорить и с украинскими послами - глобальное совещание в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в ближайшее время пройдет глобальное совещание с украинскими послами. На нем обсудят конкретные шаги давления на страну-агрессора.

Среди приоритетов президент выделил два направления:

  • снабжение оружия для Украины;
  • усиление санкций против РФ.

Зеленский подчеркнул, что ожидает реальные результаты по каждому из этих направлений, а не только декларативных заявлений.

Тем временемтопливный кризис в РФ постепенно начал ослабевать после серии ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям страны-агрессора.

Возникший в результате атак дефицит горючего постепенно сокращается, хотя полностью преодолеть его последствия пока не удалось.

Ранее сообщалось, что нефтепереработка в России обрушилась до самого низкого уровня за 21 год из-за успешных атак украинских сил на топливную инфраструктуру.

Объемы переработки нефти сократились до менее чем четырех миллионов баррелей в сутки - это самый плохой показатель с 2005 года.

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