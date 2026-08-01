РФ возобновляет свои НПЗ: Зеленский готовит глобальные решения
Все, что помогает России возобновлять нефтепереработку, должно быть остановлено.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает РБК-Украина.
Зеленский требует остановить возобновление нефтепереработки РФ
Глава государства подчеркнул, что все процессы, помогающие России возобновлять работу нефтеперерабатывающих заводов, должны быть полностью остановлены.
"Мы будем об этом говорить и с украинскими послами - глобальное совещание в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Президент сообщил, что в ближайшее время пройдет глобальное совещание с украинскими послами. На нем обсудят конкретные шаги давления на страну-агрессора.
Среди приоритетов президент выделил два направления:
- снабжение оружия для Украины;
- усиление санкций против РФ.
Зеленский подчеркнул, что ожидает реальные результаты по каждому из этих направлений, а не только декларативных заявлений.
Тем временемтопливный кризис в РФ постепенно начал ослабевать после серии ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям страны-агрессора.
Возникший в результате атак дефицит горючего постепенно сокращается, хотя полностью преодолеть его последствия пока не удалось.
Ранее сообщалось, что нефтепереработка в России обрушилась до самого низкого уровня за 21 год из-за успешных атак украинских сил на топливную инфраструктуру.
Объемы переработки нефти сократились до менее чем четырех миллионов баррелей в сутки - это самый плохой показатель с 2005 года.