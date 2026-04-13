Тайные операции ГУР: Украина дважды успешно запустила ракеты в космос во время войны

Детали космических запусков ГУР

По словам нардепа, подразделения ГУР уже дважды выводили ракетоносители с территории Украины в космическое пространство. Первый запуск состоялся на высоту более 100 километров, а второй - на 204 километра. Оба результата официально зафиксированы техническими средствами.

"Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны. То есть Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе", - сказал Вениславский.

По его словам, это были не эксперименты, а выполнение реальных боевых задач под руководством тогдашнего главы ГУР Кирилла Буданова.

"У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 км и лететь на гиперзвуковых скоростях. И мы их успешно применяем. Но главное их назначение - для выполнения неординарных операций, в том числе и таких, о которых мы только что говорили", - отметил нардеп.

За время войны Украина дважды запускала ракетоноситель в космос (Инфографика РБК-Украина)

Запуск ракеты с самолета и "воздушный космодром"

Кроме этих пусков, рабочая группа ГУР выполнила еще одну уникальную задачу - запустила ракетоноситель с транспортного самолета на высоте около 8 км.

"Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной", - подчеркнул Вениславский.

Эта воздушная система в ближайшем будущем может превратиться в "воздушный космодром". Запуск ракет с воздуха экономит энергию на прохождение плотных слоев атмосферы, что значительно увеличивает дальность и эффективность поражения, пояснил нардеп.

Систему планируют использовать как для мирных целей, так и для противодействия российским ракетам "Орешник".

"Это уникальные результаты работы нашей группы, которой руководит ГУР. Сейчас продолжаем работать в этом направлении", - резюмировал Вениславский.