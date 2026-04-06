Альтернатива Patriot: производитель "Фламинго" анонсировал разработку новой ПВО

Компания Fire Point, производитель украинской крылатой ракеты "Фламинго", ведет переговоры с европейскими компаниями по запуску новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилиерман рассказал, что компания стремится снизить стоимость перехвата баллистической ракеты до уровня менее 1 млн долларов.

Сейчас Украина и многие другие союзники Запада в значительной степени полагаются на американские системы Patriot для перехвата баллистических ракет. Однако эти комплексы все труднее получить, в частности из-за активного развертывания в Персидском заливе для защиты от иранских атак.

По словам Штилиермана, для уничтожения одной баллистической цели Patriot часто требует двух или трех ракет, каждая из которых стоит несколько миллионов долларов.

"Если нам удастся уменьшить эту сумму до менее чем 1 млн долларов, это станет прорывом в решениях для противовоздушной обороны, - подчеркнул он. - Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года".

В то же время он не назвал европейские компании, с которыми Fire Point ведет переговоры. По его словам, компания "глубоко заинтересована" в сотрудничестве в области радиолокации, систем наведения ракет и связи, то есть в сферах, где компании пока не хватает собственного опыта.

Штилиерман отметил, что европейские компании, в частности Weibel, Hensoldt, SAAB и Thales имеют хорошие радиолокационные решения.