Таємні операції ГУР: Україна двічі успішно запустила ракети в космос під час війни

Деталі космічних запусків ГУР

За словами нардепа, підрозділи ГУР вже двічі виводили ракетоносії з території України у космічний простір. Перший запуск відбувся на висоту понад 100 кілометрів, а другий - на 204 кілометри. Обидва результати офіційно зафіксовані технічними засобами.

"Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Тобто Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі", - сказав Веніславський.

За його словами, це були не експерименти, а виконання реальних бойових завдань під керівництвом тодішнього очільника ГУР Кирила Буданова.

"У нас є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 км і летіти на гіперзвукових швидкостях. І ми їх успішно застосовуємо. Але головне їх призначення - для виконання неординарних операцій, зокрема й таких, про які ми щойно говорили", - зазначив нардеп.

Україна двічі за війну виводила ракетоносій в космос (Інфографіка РБК-Україна)

Запуск ракети з літака та "повітряний космодром"

Окрім цих пусків, робоча група ГУР виконала ще одне унікальне завдання - запустила ракетоносій із транспортного літака на висоті близько 8 км.

"Це було здійснено вперше на території Європейського континенту та вдруге в світовій історії. Першими таке зробили США у середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною", - наголосив Веніславський.

Ця повітряна система в найближчому майбутньому може перетворитися на "повітряний космодром". Запуск ракет із повітря економить енергію на проходження щільних шарів атмосфери, що значно збільшує дальність та ефективність ураження, пояснив нардеп.

Систему планують використовувати як для мирних цілей, так і для протидії російським ракетам "Орєшнік".

"Це унікальні результати роботи нашої групи, якою керує ГУР. Зараз продовжуємо працювати у цьому напрямі", - резюмував Веніславський.