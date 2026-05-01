Табуны "Шахедов" над Украиной: Россия с утра атакует дронами

По состоянию на 12:00 воздушная тревога из-за угрозы дронов была объявлена в Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, а также частях Киевской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей.

По данным мониторинговых каналов, над территорией страны сейчас находятся десятки российских дронов. При этом в соцсетях пишут, что украинцы наблюдают "целые табуны" вражеских "Шахедов".

Кроме того, мониторинговые каналы зафиксировали передислокацию двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс". Не исключено, что во время передислокации могут произойти пуски ракет.

Последствия атаки

Обновлено в 12:50

По данным ОВА, в Черкасской области обломки БпЛА упали на детский сад.

В области работают силы ПВО. В Золотоношском районе обломками БпЛА и взрывной волной поврежден детский сад. В здании - выбило окна. Травмированных нет.

Дети с персоналом заведения находились в укрытии.

Предварительно, повреждены также три частных дома, сообщил глава области Игорь Табурец.

Обновлено в 13:00

В Богодухове Харьковской области вражеский беспилотник атаковал предприятие пищевой промышленности, в результате чего пострадали четверо работников.

По данным прокуратуры, 1 мая около 10:00 российские войска нанесли удар по городу, предварительно с применением БпЛА типа "Молния".

Попадание зафиксировали по территории одного из пищевых предприятий. В результате атаки был поврежден производственный цех.

Фото: вражеский БпЛА ударил по пищевому предприятию в Богодухове (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обновлено в 13:13

Сегодня днем в Тернополе раздаются взрывы, город находится под атакой дронов.

Перед тем городской голова Сергей Надал сообщил, что в направлении области и города движется большое количество вражеских БпЛА.

Ночная атака РФ на Украину

С вечера 30 апреля и до утра 1 мая российская армия запустила по Украине более 200 ударных дронов различных типов. Среди них и реактивные "Шахеды", и "Италмасы", и "Герберы".

За ночь противовоздушная оборона сбила и подавила 190 вражеских дронов. Однако 20 беспилотников все же попали по 14 локациям.