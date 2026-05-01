Харьков под ударом: россияне массированно обстреливают АЗС
Российские оккупанты утром 1 мая атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Сначала россияне атаковали ударными дронами Холодногорский район.
Позже в Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку. Повреждены несколько авто и здание АЗС. Информация о пострадавших пока не поступала.
Еще один удар по городу зафиксирован в Салтовском районе. Травмирован 36-летний мужчина. Предварительно, он получил осколочные ранения.
Медики госпитализировали пострадавшего, ему оказывается вся необходимая помощь.
Немышлянский район также оказался под ударом вражеских дронов.
В Слободском районе враг также атаковал заправку. Из-за попадания вражеского беспилотника пострадал 55-летний мужчина.
У него острая реакция реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь на месте.
По данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ в Харькове обстреляла три АЗС, еще данные по одной проверяются.
Кроме этого, еще одна заправка обстреляна в Харьковской области
Враг, вероятно, атаковал дроонами с искусственным интеллектом V2U.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
В частности, россияне атаковали дронами Одессу. Враг снова ударил по высоткам, из-за чего произошли пожары.
Вчера, 30 апреля, российские войска атаковали Николаев дронами. В результате удара поврежден частный сектор и многоквартирный дом, возник пожар.
Также россияне вчера днем ударным беспилотником атаковали пригород Днепра. В результате обстрела возник пожар, известно о жертве и раненом.