Харьков под ударом: россияне массированно обстреливают АЗС

Российские оккупанты утром 1 мая атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

Сначала россияне атаковали ударными дронами Холодногорский район.

Позже в Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку. Повреждены несколько авто и здание АЗС. Информация о пострадавших пока не поступала.

Еще один удар по городу зафиксирован в Салтовском районе. Травмирован 36-летний мужчина. Предварительно, он получил осколочные ранения.

Медики госпитализировали пострадавшего, ему оказывается вся необходимая помощь.

Немышлянский район также оказался под ударом вражеских дронов.

В Слободском районе враг также атаковал заправку. Из-за попадания вражеского беспилотника пострадал 55-летний мужчина.

У него острая реакция реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь на месте.

По данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ в Харькове обстреляла три АЗС, еще данные по одной проверяются.

Кроме этого, еще одна заправка обстреляна в Харьковской области

Враг, вероятно, атаковал дроонами с искусственным интеллектом V2U.