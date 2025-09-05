ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СЗЧ и не только. В Киеве началась акция против более жестких наказаний для военных

Киев, Пятница 05 сентября 2025 21:25
UA EN RU
СЗЧ и не только. В Киеве началась акция против более жестких наказаний для военных Фото: в Киеве начались протесты (t.me/kievreal1)
Автор: Иван Носальский

Жители Киева вышли на протест после того, как Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для военных за самовольное оставление части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Протест начался на Майдане Независимости. Участники акции стоят с плакатами, на которых написано "политики оторваны от реальности", "безразличность убивает", "военных в тюрьму, коррупционеров на свободу, не перепутайте" и "четкие сроки службы".

Протестующих собралось около сотни. Они также выкрикивают "Репрессии - не дисциплина" и "Казацкому роду права перевода". Кроме того, участники призывают принять закон о военном омбудсмене и установить срок службы.

Законопроект о СЗЧ

Напомним, вчера, 4 сентября, стало известно, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который фактически возвращает безальтернативную уголовную ответственность за самовольное оставление части для военных.

Документом предусматривается, что из Уголовного кодекса уберут часть 5 статьи 401. Сейчас в ней прописано, что во время военного положения человек, который впервые совершил правонарушение по статье 407 ("Самовольное оставление воинской части или места службы") или статье 408 ("Дезертирство"), может избежать уголовной ответственности, если сам обратится к следователю, прокурору или в суд с заявлением о намерении вернуться к службе.

По состоянию на сейчас за самовольное оставление части в условиях военного положения предусмотрено от 5 до 10 лет тюрьмы.

При этом за дезертирство, согласно Уголовному кодексу, военным могут назначить от 5 до 12 лет тюрьмы.

К слову, военные, которые ушли в СЗЧ, могли добровольно вернуться на службу до 30 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Война в Украине
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России