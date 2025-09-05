СЗЧ і не тільки. У Києві розпочалася акція проти більш жорстких покарань для військових

Мешканці Києва вийшли на протест після того, як Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення покарання для військових за самовільне залишення частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське ".

Протестувальників зібралося близько сотні. Вони також вигукують "Репресії - не дисципліна" і "Козацькому роду права переводу". Крім того, учасники закликають ухвалити закон про військового омбудсмена і встановити терміни служби.

Протест розпочався на Майдані Незалежності. Учасники акції стоять із плакатами, на яких написано "політики відірвані від реальності", "байдужість вбиває", "військових до в'язниці, корупціонерів на волю, не переплутайте" і "чіткі терміни служби".

Законопроєкт про СЗЧ

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, стало відомо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який фактично повертає безальтернативну кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини для військових.

Документом передбачається, що з Кримінального кодексу приберуть частину 5 статті 401. Наразі в ній прописано, що під час воєнного стану людина, яка вперше вчинила правопорушення за статтею 407 ("Самовільне залишення військової частини або місця служби") або статтею 408 ("Дезертирство"), може уникнути кримінальної відповідальності, якщо сама звернеться до слідчого, прокурора або до суду із заявою про намір повернутися до служби.

Станом на зараз за самовільне залишення частини в умовах воєнного стану передбачено від 5 до 10 років в'язниці.

При цьому за дезертирство, згідно з Кримінальним кодексом, військовим можуть призначити від 5 до 12 років в'язниці.

До слова, військові, які пішли в СЗЧ, могли добровільно повернутися на службу до 30 серпня.