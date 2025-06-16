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Сюрприз для пассажиров: УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев"

Понедельник 16 июня 2025 16:36
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Сюрприз для пассажиров: УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев" УЗ вводит новую остановку на маршруте "Херсон - Николаев" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

На железнодорожном маршруте сообщением "Херсон - Николаев" решили организовать новую остановку. Она заработает уже в ближайшие дни и облегчит путешествия с "Укрзализныцей" для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный брифинг начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Что известно о новой остановке и когда она заработает

По словам Прокудина, уже вскоре поезд "Херсон - Николаев" грузовой будет останавливаться на станции "Чеховичи".

Уточняется, что новая остановка на этом маршруте была внедрена:

  • по инициативе Херсонской ОВА;
  • при поддержке "Укрзализныци".

Чиновник подчеркнул: "это облегчит передвижение жителям Чернобаевской общины".

Он объяснил, что благодаря нововведению, пассажиры смогут:

  • удобно ездить в Николаев;
  • возвращаться обратно в тот же день.

В завершение Прокудин сообщил, что:

  • поезд будет курсировать по четным числам;
  • старт движения - 18 июня 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.

Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

Кроме того, важную для пассажиров услугу запустили в скоростных поездах "Укрзализныци", а на некоторых рейсах граждан решили кормить полноценными обедами.

Читайте также, когда открывается продажа билетов на поезда УЗ и как можно автоматически отслеживать и выкупать билеты, чтобы запланированная поездка не сорвалась.

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