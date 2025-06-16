Сюрприз для пассажиров: УЗ добавила важную остановку на маршруте "Херсон - Николаев"

На железнодорожном маршруте сообщением "Херсон - Николаев" решили организовать новую остановку. Она заработает уже в ближайшие дни и облегчит путешествия с "Укрзализныцей" для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еженедельный брифинг начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Уточняется, что новая остановка на этом маршруте была внедрена:

По словам Прокудина, уже вскоре поезд "Херсон - Николаев" грузовой будет останавливаться на станции "Чеховичи".

Напомним, ранее мы рассказывали, что летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях.

Учитывая это, "Укрзализныця" назначила 18 пар новых пассажирских поездов, добавила вагоны к уже существующим, а также изменила и усовершенствовала некоторые маршруты и графики движения.

Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.

Кроме того, важную для пассажиров услугу запустили в скоростных поездах "Укрзализныци", а на некоторых рейсах граждан решили кормить полноценными обедами.

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