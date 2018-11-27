У звязку з введенням воєнного стану в областях будуть створені штаби оборони

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вонних адміністрацій створювати не будуть

У зв'язку з введенням воєнного стану не будуть створюватись нові військово-цивільні адміністрації у тих регіонах, де буде введено воєнний стан. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

Натомість у тих 10 областях, яких зачепить дія закону про воєнний стан, будуть створені штаби оборони.

"Військові адміністрації не будуть створюватись. Будуть створюватись лише штаби оборони для організації і підготовки територіальної оборони: перевірки резерву (військовослужбовців, - ред.), перевірка можливостей по мобілізації, перевірка технічного стану. Буде передислокована частина військ і висунення на кордон для того, щоб одразу ж організувати ефективний захист", - пояснив Порошенко.

Він також додав, що повноваження президента не будуть розширені у зв’язку з введенням воєнного стану.

"Щодо обмеження конституційних прав і свобод. Позиція перша - повноваження президента не розширюються. Президент має виключні конституційні повноваження щодо оборони країни в рамках 106 статті Конституції... Це пряма конституційна відповідальність президента, який має захистити країну", - заявив він.

Нагадаємо, прийнятий Верховною радою 26 листопада закон про введення воєнного стану не передбачає можливості продовження його строку дії президентом без рішення праламенту. Таким чином, термін дії воєнного стану спливає 26 грудня.

Додамо, що воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.