Без рішення Ради строк дії воєнного стану продовжуватись не може, - Порошенко

Фото: інтерв'ю Петра Порошенка телеканалам (president.gov.ua)

Термін дії воєнного стану спливає 26 грудня

Прийнятий Верховною радою 26 листопада закон про введення воєнного стану не передбачає можливості продовження його строку дії президентом без рішення праламенту. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

За його словами, термін дії воєнного стану - 30 днів, а повідомлення про можливість його продовження на невизначений термін є дезінформацією.

"Відповідно до закону, термін дії буде припинений, наскільки я розумію, 26 грудня… Були абсолютні нісенітниці вчора у парламенті, коли всіх лякали тим, що президент без Верховної ради продовжить дію воєнного стану ще на невизначений термін. Закон не передбачає таких можливостей. І це була пряма дезінформація. Це була спеціально розв’язана компанія фейкових новин навмисно для того, щоб збити прийняття цього закону", - заявив Порошенко.

Президент додав, що після ухвалення рішення щодо введення воєнного стану на засіданні воєнного кабінету та РНБО, він негайно підготував проект змін, обмеживши термін дії воєнного стану до 30 днів.

"Це для того, щоб не збивався графік виборів", - сказав він.

Порошенко додав, що створення воєнних адміністрацій під час дії цього періоду не передбачається. Натомість будуть створені штаби оборони.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що метою введення воєнного стану є показати, що у разі нападу на Україну її противник "заплатить високу ціну". За словами президента, ці заходи носять виключно превентивний характер, аби можна було у випадку агресії оперативно мобілізувати військо.