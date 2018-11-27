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Порошенко пояснив мету введення воєнного стану

Новини » Політика    27.11.2018 - 20:48
Порошенко пояснив мету введення воєнного стану
Фото: інетрв'ю Порошенка телеканалам (twitter.com/poroshenko)

Противник заплатить високу ціну, якщо вирішить напасти на Україну, сказав президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що метою введення воєнного стану є показати, у разі нападу на Україну її противник "заплатить високу ціну". Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, передає РБК-Україна із посиланям на прес-службу президента.

Порошенко також додав, що всі ці заходи носять виключно можливий або превентивний характер.

"Для чого? Якщо відбудеться агресія - мені буде потрібно хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України", - заявив він.

Порошенко пояснив мету введення воєнного стану

 

Також додав, що відсутність агресії щодо України означатиме, що ціль введення воєнного стану була досягнута.

"Мета цього воєнного стану - показати, що противник заплатить дуже високу ціну, якщо він вирішить  напасти на нас, і що це буде як холодний душ, який зупинить божевільних, які мають плани атакувати Україну. І якщо агресії не буде, вважайте, що мета цих дій досягнута", - підкреслив Порошенко.

Він також додав, що його повноваження не розширюються під час цього періоду.

"Президент має виключні конституційні повноваження щодо, в тому числі оборони країни в рамках 106 статті Конституції", - сказав він.

Нагадаємо, Порошенко у ході інтерв'ю також заявив, що Росія у кілька разів збільшила присутність військової техніки вздовж українсько-російського кордону. 

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