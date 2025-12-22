ua en ru
Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимой

Понедельник 22 декабря 2025 16:25
UA EN RU
Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимой Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как обычный зимний аксессуар - меховой палантин - может стать главным акцентом образа. На новых фото ведущая демонстрирует несколько способов стилизации, сочетая элегантность и современный шик.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Леся Никитюк

Цветовая гамма и стиль

Леся выбрала жакет-платье в самом модном оттенке - Butter Yellow, который гармонично контрастирует с глубоким кофейным оттенком искусственного меха на палантине. Это сочетание выглядит дорого и свежо на фоне зимнего пейзажа, подчеркивает легкость и игривость образа телеведущей.

Отметим, что пастельные оттенки остаются одним из ключевых трендов сезона, а контрастные аксессуары придают стилю завершенность и характер.

Меховой палантин в таком цвете легко становится универсальным элементом гардероба, способным обновить даже самый простой аутфит.

Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимойЛеся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многофункциональность аксессуара

Леся демонстрирует разные способы ношения палантина, что делает его не только стильным, но и практичным:

  • на одно плечо - такой способ создает расслабленный, но величественный образ, который идеально подходит для фотосессии или прогулки по городу;
  • объемный шарф - обернув палантин вокруг шеи, можно получить уютный и теплый вариант для защиты от холодного ветра во время зимних прогулок на природе;
  • накидка на плечи - в помещении палантин можно использовать как накидку, которая мгновенно придает образу вечернего шарма даже во время отдыха на диване.

Стиль с юмором

Леся Никитюк не ограничивается классическими сочетаниями: на одном из фото она позирует с гигантской банкой соленых огурцов и маленькой шапкой Санты, напоминая подписчикам, что настоящий стиль - это не только наряды, но и уверенность и хорошее настроение.

Такой подход делает образ телеведущей более жизненным и близким к реальной жизни, придавая легкость и позитив в зимние дни.

Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимойНикитюк задает тренды (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

С чем сочетать меховой палантин

Такой аксессуар подходит не только к платьям, но и классическому пальто, кожаной куртке или объемному свитеру.

Палантин придает фактурности зимнему гардеробу, делает образ более дорогим и завершенным, а также открывает простор для экспериментов с цветами и текстурами.

Меховой палантин - один из самых универсальных аксессуаров сезона, способный стать главным акцентом образа и при этом оставаться функциональным.

Секрет успеха Леси Никитюк - в сочетании модных трендов и ее традиционного юмора: даже простые элементы гардероба могут выглядеть стильно, если их носить с уверенностью.

Леся Никитюк задает тренды: как стильно носить меховой палантин этой зимойНикитюк показала стильный "лук" на зиму (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

