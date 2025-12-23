ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Жена Решетника поразила праздничным "луком" в цветах Огненной Лошади

Вторник 23 декабря 2025 07:15
UA EN RU
Жена Решетника поразила праздничным "луком" в цветах Огненной Лошади Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Кристина Решетник продемонстрировала яркий праздничный образ, который может стать вдохновением для встречи Нового года 2026. Жена телеведущего Григория Решетника соединила насыщенный цвет, динамичный крой и блестящие акценты, создав "лук", соответствующий символике года Огненной Лошади и подходящий для активного празднования.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

На видео, опубликованном в ее Instagram, Кристина позирует в ярком платье насыщенного оттенка спелой вишни. Такой выбор цвета выглядит не только эффектно, но и символично.

В восточной традиции Огненная Лошадь ассоциируется со страстью, силой, динамикой и стремлением к движению, а красные и розовые оттенки усиливают энергию года и считаются притягивающими удачу.

Силуэт, который не сковывает движений

Платье имеет продуманный крой с драпировкой, что выгодно подчеркивает фигуру, в то же время оставляя свободу движений. Длина мини добавляет образу легкости и динамики - именно то, что соответствует характеру символа 2026 года. Такой формат идеально подойдет для активного празднования, танцев и длительных вечеринок.

Отдельное внимание привлекает акцентная деталь на талии - декоративная брошь с каскадом ткани. Она добавляет образу утонченности, делает силуэт более выразительным и создает праздничное настроение без чрезмерного декора.

Блеск как обязательный элемент

Завершают образ металлические акценты - серебристая пряжка, а также изящные аксессуары в виде часов и браслетов. Блестящие детали добавляют необходимого сияния, которое традиционно ассоциируется с новогодними праздниками.

Огненная Лошадь, по восточным представлениям, "любит" внимание и роскошь, поэтому такие элементы в образе выглядят особенно уместно.

Атмосфера и настроение

Съемка проходила на фоне роскошно украшенной елки в золотисто-зеленых тонах. Такая палитра создает стильный контраст с ярким платьем и усиливает праздничную атмосферу.

Легкая укладка с распущенными волосами добавляет образу естественности и ощущение свободы - еще одна аллюзия на символику Лошади как олицетворение движения и независимости.

Образ Кристины Решетник - пример того, как можно выглядеть эффектно и празднично, не жертвуя комфортом. Он подойдет тем, кто планирует активно встречать Новый год 2026, ценит яркие акценты и хочет создать стильный лук с символическим подтекстом.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Тренды Стиль жизни
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ