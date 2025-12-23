ua en ru
Шубы из экомеха стали хитом зимы 2025: как их носят Никитюк, Ефросинина и Светлицкая

Вторник 23 декабря 2025 17:08
Шубы из экомеха стали хитом зимы 2025: как их носят Никитюк, Ефросинина и Светлицкая Елена Светлицкая, Леся Никитюк и Маша Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Шубы из экомеха уверенно закрепились среди главных трендов зимы 2025-2026. Украинские звезды - Леся Никитюк, Маша Ефросинина и Елена Светлицкая - показали, как носить этот модный элемент так, чтобы выглядеть стильно, современно и уместно как в городе, так и на зимнем отдыхе.

Подробнее об этом - в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Леся Никитюк

Телеведущая укороченную шубу пастельного оттенка, что стало центральным элементом образа. Экомех нежного пудрово-бежевого цвета выглядит благородно и освежает лицо, а густой длинный ворс добавляет мягкости и уюта.

Контраст создает черное макси-платье с акцентированной талией, которое визуально вытягивает силуэт и добавляет драматизма образу. Дополняют ансамбль черная фетровая шляпа с широкими полями и массивные кольца со светлыми камнями.

Главное преимущество этого "лука" - универсальность: он подойдет как для фотосессии, так и для посещения светского мероприятия или дорогого ресторана.

Сочетание объема шубы и длины платья позволяет сохранить пропорции, а стиль old money остается на пике популярности в социальных сетях.

Шубы из экомеха стали хитом зимы 2025: как их носят Никитюк, Ефросинина и СветлицкаяЛеся Никитюк (скриншот)

Маша Ефросинина

Образ телеведущей сочетает смелые фактуры и классическую элегантность. Короткая черная шуба с густым ворсом создает объем на плечах, что соответствует актуальному тренду на power dressing. Благодаря укороченной длине верхняя одежда не перегружает фигуру и акцентирует внимание на ногах.

Маша дополнила образ кожаной юбкой с тиснением под рептилию и высоким разрезом по ноге, что добавляет пикантности и делает силуэт стройнее.

Черный берет добавляет французского шарма, а высокие кожаные сапоги-трубы с острым носком подчеркивают статусность образа. Лаконичный серый джемпер служит спокойным фоном для насыщенных фактур.

Сочетание матового меха, глянцевой рептилии и мягкого трикотажа демонстрирует высокий уровень стилистики. Монохромный черный цвет не выглядит скучным благодаря разнообразию материалов, а образ подходит как для деловых встреч, так и для вечерних мероприятий.

Шубы из экомеха стали хитом зимы 2025: как их носят Никитюк, Ефросинина и СветлицкаяМаша Ефросинина (скриншот)

Елена Светлицкая

Главным элементом образа актрисы стала объемная шуба из экомеха насыщенного шоколадного цвета. Кудрявая фактура teddy добавляет мягкости, а оверсайз-крой позволяет создавать многослойные комбинации, сочетая современный гранж с "тихой роскошью".

Важную роль играют детали: черная структурированная сумка на длинном ремешке с массивной золотистой застежкой уравновешивает объем шубы, а кожаные брюки в тон подчеркивают игру контрастных фактур. Капор добавляет загадочности и комфорта в холодную погоду.

Этот образ подтверждает тренд сезона - шоколадные оттенки выглядят мягче классического черного. Выбор экомеха также подчеркивает этический подход к моде, который остается важным в мире fashion.

Сочетание массивного верха и изящных аксессуаров создает сбалансированный силуэт для прогулок по городу и праздничных встреч.

Шубы из экомеха стали хитом зимы 2025: как их носят Никитюк, Ефросинина и СветлицкаяЕлена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Леся Никитюк, Маша Ефросинина и Елена Светлицкая демонстрируют, что шуба в сезоне 2025-2026 - не просто теплая одежда, а ключевой элемент стиля.

Сочетание разных фактур, игра объемов и актуальные оттенки позволяют создавать как классические, так и смелые "луки", которые привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность.

Эти образы являются примером того, как правильно интегрировать тренды в повседневный гардероб, не жертвуя элегантностью и комфортом.

Для написания материала были использованы страницы в Instagram Елены Светлицкой, Леси Никитюк и Маши Ефросининой.

