Священника УПЦ МП заочно засудили до 6 років позбавлення волі

Фото: Володимир Марецький (youtube.com)

Його визнали винним у допомозі бойовикам у Луганській області

Новоайдарський районний суд Луганської області призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі для протоієрея Української православної церкви (Московського патріархату) Володимира Марецького за допомогу бойовикам на окупованих територіях Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

Як зазначається у вироку суду, Марецький у 2014 році перешкоджав діяльності ЗСУ, не погоджуючись із офіційною позицією керівництва держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Слідство встановило, що священник організував та залучив місцевих до блокування руху колони військових.

Пізніше він заблокував дорогу дерев'яною колодою та мішками, розмістив біля дороги палатку з цілодобовим чергуванням, виказував невдоволення перебуванням ЗСУ в його селі та закликав військових покинути свої позиції, мотивуючи це тим, що місцеве населення не потребує їхньої допомоги.

Як зазначається, священника визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) і призначили йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) під час спецоперації затримали одного з організаторів та активних учасників масових заворушень у Луганську навесні 2014 року.

Раніше Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі для інформатора терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".